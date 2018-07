Dedé tem recuperação lenta e pode passar por cirurgia no Cruzeiro

A situação de Dedé preocupa a comissão técnica e o departamento médico do Cruzeiro. O zagueiro ainda se recupera de uma contusão no joelho direito, sofrida na reta final da temporada 2014, e o clube já admite a possibilidade do jogador passar por uma cirurgia.

Dedé sofreu um edema ósseo no joelho direito em 5 de novembro, durante o empate por 3 a 3 com o Santos, na Vila Belmiro, que classificou o Cruzeiro para a decisão da Copa do Brasil. Desde então, o zagueiro desfalcou o clube mineiro, ficando de fora das seis rodadas finais do Campeonato Brasileiro e da final da Copa do Brasil, vencida pelo Atlético-MG, além de ter se apresentado para a pré-temporada ainda lesionado.

O médico Sérgio Freire Júnior explicou que Dedé vem recebendo tratamento medicamentoso e fisioterápico. O zagueiro se apresentou para a pré-temporada com evolução do quadro clínico, mas menos do que se imaginava. Diante disso, o Cruzeiro avalia a possibilidade de submeter Dedé a uma cirurgia.