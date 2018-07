Dedé vai passar por cirurgia e desfalcará o Cruzeiro em toda a Libertadores

O ex-vascaíno se lesionou ainda na conquista do título brasileiro do ano passado, em 5 de novembro. O Cruzeiro tentou tratamentos menos radicais, mas nesta sexta-feira foi constatada que não há outra solução senão uma cirurgia para reparar o ligamento cruzado posterior do joelho direito. A operação acontecerá na próxima terça-feira, no Rio.

"No final do ano, o atleta passou por um episódio que demandou um tratamento não cirúrgico. O jogador vinha evoluindo bem, com melhoras. Ele se reapresentou melhor, mas em condições abaixo do que a gente esperava. Em cima disso e de novos exames, a gente indicou a cirurgia justamente para que já se solucione de uma vez o problema dele e que não seja estendida uma expectativa de evolução. O tempo de recuperação do atleta será de seis a oito meses", explicou o médico Sérgio Freire Júnior.