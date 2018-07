Defederico diz que Corinthians esperava um Maradona

Defederico, em nenhum momento, fez mea-culpa, admitindo que não jogou bem no clube. Disse que nenhum dos três treinadores que passaram pelo Corinthians gostavam do seu futebol. Falou que o futebol no Brasil é mais tático e físico em comparação com o da Argentina.

De férias em seu país, Defederico tenta se acertar com algum time. Na mesma entrevista ele disse que está feliz com as possibilidades que tem de trocar de ares. O Corinthians tenta envolvê-lo em alguma negociação (cogitou-se até com o Atlético Paranaense). Mas a preferência do atleta é voltar para a Argentina. Segundo o Clarín, Independiente, Huracán, Gimnasia La Plata e All Boys querem contratá-lo. O certo é que ele não fica no Corinthians.