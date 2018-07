Defender seleção é 'questão de honra', fala o convocado Gabriel

Com contrato renovado recentemente, a nova joia da Vila foi convocado nesta segunda-feira pelo técnico Alexandre Gallo para defender a seleção brasileira sub-20 em um torneio amistoso na China. Se a diretoria do Santos não gostou nada da ideia de perder o jogador na segunda partida semifinal da Copa do Brasil e em uma eventual final do torneio, ao atacante só coube celebrar a oportunidade.

"Fiquei sabendo agora, e estou muito contente. Estou feliz, é o sonho de todo jogador. Se vou ou não é com o Santos. Sou jogador do Santos, mas sempre ir para a seleção é questão de honra e orgulho", disse o atacante, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

A CBF não divulgou a data de apresentação dos jogadores, apenas que o Torneio Internacional Sub-21 na China vai de 8 a 18 de novembro e que a seleção, antes, treina por quatro dias em Manchester. Contando o tempo de viagem, é provável que Gabriel desfalque o Santos a partir da 32.ª rodada (em 1 e 2 de novembro), voltando apenas para as três últimas rodadas do Brasileirão.

Nesta quarta, Gabriel deve ser titular do Santos em um confronto direto contra o Fluminense. Ambos os times têm 45 pontos, com os paulistas à frente, em sétimo, pelo número de vitórias.

"É um jogo muito difícil, Fluminense tem grandes jogadores, vamos com o clássico bem jogado. Vamos descasar o pouco tempo que tem, treinar amanhã (terça) e ir com tudo para cima do Fluminense", disse Gabriel, em relação ao jogo da Vila Belmiro.