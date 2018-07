Defesa falha e São Paulo perde mais uma vez para o Atlético-PR na Arena

O São Paulo perdeu por 2 a 1 nesta quarta para o Atlético-PR e terá de correr atrás do resultado em casa daqui a duas semanas para avançar às oitavas da Copa do Brasil. Desorganizado em campo principalmente no primeiro tempo, o time de Diego Aguirre foi dominado pelos mandantes, que mantêm o tabu de jamais terem sido derrotados pelos tricolores na Arena da Baixada.

O técnico uruguaio recuou na ideia de armar o São Paulo com três zagueiros - estratégia testada durante a semana - e foi derrotado justamente em erros do sistema defensivo.

O primeiro gol aconteceu depois de erro do zagueiro Rodrigo Caio, que furou na tentativa de corte de um lançamento longo do setor defensivo rubro-negro. O atacante Pablo ainda chutou a bola em Arboleda antes de chutar cruzado perto da pequena área sem chances para Sidão, aos 23 minutos da 1ª parte.

No segundo, após cobrança de escanteio, ninguém do São Paulo subiu para tirar e Paulo André aproveitou o erro do lateral-esquerdo Reinaldo, que tentou chutar e acabou tocando na bola em direção ao gol de Sidão. A equipe tricolor descontou com Tréllez, minutos depois.

O Atlético se impôs em casa desde o início de jogo. Dominou a posse de bola, criour as melhores oportunidades e aproveitou a marcação frágil dos paulistas, que ainda eravam muitos passes e mostravam pouca criatividade no meio-campo. Após o gol de Pablo, Raphael Veiga e Guilherme tiveram chances de ampliar ainda na primeira etapa.

À frente no placar, os mandantes voltaram para o segundo mais fechados e valorizando a posse de bola e, vendo o adversário tricolor continuar insistindo nos mesmo problemas da primeira etapa, foi para a frente, e criou chances com Nikão e Guilherme. O Atlético parecia mais próximo de ampliar do que o São Paulo de empatar.

E assim aconteceu. O Atlético-PR pressionou e, numa cobrança de escanteio, aos 15 do 2º tempo, aproveitou o erro da zaga tricolor para ampliar com Paulo André.

Na primeira jogada após o segundo gol paranaense, o São Paulo conseguiu descontar. Liziero passou para Reinaldo que, pela esquerda, achou Tréllez na área para finalizar e fazer o único gol tricolor. O gol animou o São Paulo, que conseguiu fazer pressão no fim do jogo, mas não deu tempo.

FICHA TÉCNICA

Atlético-PR 2 x 1 São Paulo

Atlético-PR: Santos; Paulo André (Zé Ivaldo), Pavez, Thiago Heleno e Jonathan (Chamacho); Lucho González (Wanderson), Raphael Veiga, Nikão, Guilherme e Thiago Carleto; Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo: Sidão; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Petros (Cueva), Liziero (Hudson) e Nenê; Marcos Guilherme (Régis) e Tréllez. Técnico: Diego Aguirre.

Gols: Pablo, aos 23 do 1º tempo, Paulo André aos 15 e Tréllez aos 18 do 2º.

Árbitro: Cláudio F. Lima e Silva (SE).

Amarelos: Reinaldo, Militão e Rodrigo Caio.

Público: 24.545.

Renda: R$ 650.115

Local: Arena da Baixada, em Curitiba.