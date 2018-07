Defensor com tumor grave joga, mas marca gol contra na Alemanha

Eintracht Frankfurt e Nuremberg ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira, na cidade de Frankfurt, pelo jogo de ida do playoff que vale a permanência na elite do Campeonato Alemão - a volta, em Nuremberg, será na próxima segunda. O destaque da partida, tanto positiva como negativamente, foi o defensor Marco Russ, capitão da equipe da casa.

O destaque positivo de Russ foi a sua presença em campo após a descoberta que está com um tumor grave ao ser submetido a um exame antidoping que detectou que estava com uma quantidade "anormalmente alta do hormônio HCG (de crescimento)". O negativo é que o defensor participou diretamente do resultado do jogo ao marcar um gol contra aos 43 minutos do primeiro tempo - após cobrança de falta, a bola bateu em seu corpo e entrou na meta defendida por Lucas Hradecky.

Na segunda etapa, o Eintracht Frankfurt foi ao ataque e conseguiu o empate aos 20 minutos com o meia Mijat Gacinovic. O gol deu um respiro ao time da casa neste playoff, que terminou o Campeonato Alemão na 16.ª e antepenúltima colocação - à frente apenas de Stuttgart e Hannover.

Na próxima segunda-feira, em Nuremberg, o clube de Frankfurt terá de vencer ou empatar por 2 ou mais gols para permanecer na elite alemã. O Nuremberg, que ficou em terceiro lugar na segunda divisão - atrás de Freiburg e Red Bull Leipzig -, joga pelo empate sem gols. Um novo 1 a 1 levará a decisão para uma prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.