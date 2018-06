Defensor da Colômbia, Frank Fabra se machuca e é cortado da Copa

A seleção da Colômbia sofreu uma baixa de última hora, a dez dias da estreia da equipe na Copa do Mundo da Rússia. O técnico José Pekerman não poderá contar com o defensor Frank Fabra em solo russo por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo, segundo informou a Federação Colombiana de Futebol neste sábado.

O jogador do Boca Juniors, que atua como zagueiro e lateral, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, o que deve exigir alguns meses de recuperação. Exames realizados na sexta confirmaram neste sábado que o atleta não terá condições de jogar a Copa do Mundo, que começará na próxima quinta.

"Ele está acompanhado por todo o grupo de jogadores e comissão técnica, que receberam a notícia com muita dor", afirmou a federação, em comunicado. "Nas próximas horas, a comissão técnica vai definir o nome do substituto na lista dos 23 jogadores da seleção colombiana."

O time da Colômbia vai estrear no Mundial no dia 19, contra o Japão, na cidade de Saransk, pelo Grupo H. Os próximos adversários serão Polônia e Senegal nos dias 24 e 28, respectivamente.