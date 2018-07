Defensor do Newcastle recebe ameaça de morte por lesão de Suárez

LONDRES - O defensor do Newcastle United, Paul Dummett, recebeu ameaças de morte de torcedores furiosos do Uruguai, que o culpam pela lesão que colocou a participação do atacante Luis Suárez na Copa do Mundo em dúvida, informou a imprensa britânica na sexta-feira (horário local).

O atacante do Liverpool passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quinta-feira e vai lutar para estar pronto para o Mundial no Brasil. O Uruguai enfrentará a Costa Rica em seu jogo de estreia no Grupo D, em 14 de junho, e depois encara Inglaterra e Itália.

Suárez reclamou de dores no local após seu primeiro treinamento com a seleção uruguaia, na quarta-feira. A federação de futebol do Uruguai disse que ele sofreu a lesão na última partida do Liverpool no Campeonato Inglês, contra o Newcastle, ao ser atingido no joelho.

Dummett foi expulso por falta em Suárez no final do jogo, mas o cartão vermelho foi posteriormente anulado em recurso, nesta quinta-feira. O defensor foi vítima de ameaças de morte nas mídias sociais.

"A disputa foi acidental... Espero que ele dispute a Copa do Mundo, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo e deve estar lá", disse Dummett ao jornal Daily Mirror nesta quinta-feira.

Suárez afirmou ao jornal esportivo uruguaio Ovación após a operação que vai estar recuperado para o Mundial. "Muito obrigado a todos pelo apoio. Tranquilo que vou chegar e trabalhar muito duro nestes dias para estar 100 por cento para ajudar meus companheiros".