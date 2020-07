'Defensor dos sonhos' de Guardiola é um jogador brasileiro, diz jornal 

“Defensor dos sonhos” de Guardiola. Foi assim que o periódico espanhol “As” classificou o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla. De acordo com o veículo, o brasileiro estaria na mira do treinador do Manchester City.

Além de dizer que o defensor ronda os sonhos de Guardiola, o diário esportivo coloca Diego Carlos como “um dos melhores zagueiros” do Campeonato Espanhol. Além do City, o nome do brasileiro também estaria correndo nos corredores do Bayern de Munique e do Liverpool.

Caso o desejo de Guardiola não venha a ser concretizado, isso não seria um problema. Segundo o jornal, outros três zagueiros estão na lista do treinador. São eles: José Giménez, do Atlético de Madrid, Nathan Aké, do Bournemouth e Kalidou Koulibaly, do Napoli.

Em busca de títulos, o treinador do Manchester City reconhece que problemas no sistema defensivo precisam ser solucionados. Nicolás Otamendi e John Stones, atuais titulares do elenco de Guardiola, não agradam o técnico.

Diego Carlos acumula passagens por clubes de pequeno porte econômico no Brasil, como Desportivo, Paulista e Madureira. No entanto, sua carreira se encontra em ascensão na Europa. Ele já passou pelo Estoril Praia, de Portugal, e pelo Nantes, da França, e hoje integra o Sevilla.

No City, o brasileiro chegaria para formar zaga com Aymeric Laporte, no qual Guardiola confia. Em sua passagem pelo Sevilla, Diego Carlos acumula 41 partidas e já balançou as redes adversárias em duas ocasiões.