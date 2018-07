Defensor uruguaio celebra retorno ao elenco do Botafogo

"Estou muito contente por ter voltado. Na vez anterior, treinei por dois meses e fui afastado, uma decisão que eu aceitei. Agora, vou tentar aproveitar ao máximo, de uma forma diferente, já que todos começamos a preparação do zero. Quando cheguei, todos tinham ritmo de jogo e eu não", disse Risso, lembrando que chegou ao clube em fevereiro, já depois da pré-temporada, e só disputou uma partida no primeiro semestre, pelo Campeonato Carioca.

"No Botafogo me sinto muito à vontade. No começo foi um pouco difícil por não entender o idioma, mas creio que temos um grupo muito bom, que me recebeu muito bem e me sinto muito feliz. Espero poder conquistar um título e levar o clube outra vez à Libertadores. O Botafogo é muito grande e, no meu ponto de vista, tem sempre que lutar para ser campeão, pois é o que todas as equipes querem e temos consciência que podemos brigar por isso", afirmou o ex-jogador do Defensor Sporting, do Uruguai.

Risso e os demais jogadores do Botafogo trabalham na intertemporada por causa da parada do futebol brasileiro, em virtude da disputa da Copa do Mundo. O próximo jogo oficial do clube será no dia 16 de julho pelo Brasileirão, contra o Sport, na Ilha do Retiro.