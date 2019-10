Defensores do Atlético-MG lamentam gol de bola parada: 'Difícil de engolir'

O Atlético-MG segurava a pressão do Flamengo diante de um Maracanã lotado, na noite desta quinta-feira, até que um vacilo de bola parada custou o gol do volante Willian Arão, abrindo o placar da partida, aos 36 minutos do primeiro tempo. Para os jogadores do Atlético, o lance acabou definindo a partida, finalizada com o placar de 3 a 1 para os anfitriões.

"É complicado. A gente estava conseguindo segurar, mas acabamos sofrendo um gol de bola parada, que a gente não pode tomar. É difícil de engolir", afirmou o zagueiro Iago Maidana.

Outro que deixou o gramado do Maracanã chateado com o gol marcado por Willian Arão foi o lateral-esquerdo Fábio Santos. De acordo com o jogador, o Atlético-MG não poderia ter vacilado justamente em um lance de bola parada.

"O que mais machuca é sofrer um gol de bola parada. Não podemos dar esses vacilos em um jogo deste tamanho. A gente vinha correndo, marcando e levamos justamente um gol de bola parada", esbravejou Fábio Santos.

Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos do Brasileirão, o Atlético-MG está cada vez mais distante do G6. O time aparece na 11ª colocação, com 31 pontos, sete a menos que o sexto colocado, o Internacional.