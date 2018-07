Defesa argentina é boa, mas falta um 'Messi zagueiro', diz Demichelis

O zagueiro do Manchester City voltou à seleção depois de vários anos de ausência e está ganhando terreno para ficar entre os 23 escalados que irão à Copa do Mundo depois de conquistar o título inglês com seu clube em uma temporada na qual mostrou um futebol de bom nível.

"É impossível comparar a defesa dos atacantes, porque não temos um Messi ou um Agüero zagueiros", afirmou Demichelis em uma coletiva de imprensa.

"Más é preciso ressaltar grande parte do trabalho dos rapazes, porque (com essa defesa) a Argentina venceu a eliminatória".

O zagueiro, que treinou com a equipe titular neste sábado, sublinhou que a Argentina chegará em boas condições ao Mundial.