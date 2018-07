Defesa Civil volta ao Itaquerão na manhã desta segunda-feira

SÃO PAULO - Dois carros da perícia chegaram ao Itaquerão na manhã desta segunda-feira. Os peritos tiraram fotos do local onde ocorreu o acidente com o guindaste na última quarta-feira, que matou Fábio Luiz Pereira e Ronaldo Oliveira, funcionários da obra do estádio do Corinthians. Após as fotos, os carros seguiram para uma área reservada. A perícia e as investigações sobre a queda do guindaste deve avançar, com a possibilidade de uma conclusão.

Os trabalhos foram retomados no futuro estádio do Corinthians nessa segunda também. Por volta das 7h40 da manhã, os funcionários chegaram ao estádio. Após uma missa, que durou aproximadamente uma hora, ele voltaram a trabalhar na arena, que deverá abrigar a abertura da Copa do Mundo. Com a parte atingida pelo guindaste ainda interditada, os funcionários se concentram no acabamento feito na parte interna do estádio.

A Odebrecht, responsável pela obra, informa que o canteiro da arena tem o efetivo de 1.350 trabalhadores. O cronograma continuará normalmente em todos os prédios, exceto em 30% da área do setor leste, exatamente onde aconteceu o acidente. A área interditada corresponde a menos de 5% da obra. O prazo de entrega do estádio é 5 de janeiro de 2014, mas poderá se estender até março, de acordo com a Fifa.