Defesa do Corinthians terá dois desfalques no clássico de domingo

SÃO PAULO - O técnico Tite não deverá contar com a sua defesa considerada titular no clássico contra o São Paulo, neste domingo, no estádio do Pacaembu, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, que será o último teste do Corinthians antes do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. O zagueiro Paulo André e o lateral-esquerdo Fábio Santos se recuperam de lesões e devem ser poupados - ambos não participaram dos treinos desta quarta com os demais atletas e fizeram trabalhos à parte.

A decisão de deixá-los fora do clássico, contudo, é mais uma precaução. Escalá-los seria algo arriscado porque o risco de lesão grave é grande. Paulo André ainda sente dores na panturrilha esquerda e está no departamento médico. Fábio Santos já faz treinos físicos, mas não trabalha com bola por causa de uma lesão na coxa.

Wallace, autor do gol de empate do Corinthians no clássico contra o Santos, no último sábado, deve entrar no lugar de Paulo André e Guilherme Andrade no de Fábio Santos. Para as demais posições, Tite não tem problemas para escalar o time. Atletas poupados diante do Santos, como os volantes Ralf e Paulinho e o atacante argentino Martínez (este no banco de reservas), retornam à equipe. O meia Douglas e o zagueiro Chicão voltam após cumprir suspensão.

Assim, o time que deverá entrar em campo no domingo é: Cássio; Alessandro, Chicão, Wallace e Guilherme Andrade; Ralf, Paulinho, Danilo e Douglas; Emerson e Guerrero. Os jogadores assistiram na tarde desta quarta uma palestra do ex-árbitro Carlos Eugênio Simon com foco na arbitragem no Mundial de Clubes, no Japão.