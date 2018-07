Defesa é aposta do São Paulo contra o Once Caldas

A defesa será uma das armas do São Paulo na partida contra Once Caldas, quarta-feira, no Morumbi, que definirá o primeiro colocado do Grupo 2 da Libertadores. No torneio continental, a equipe sofreu apenas dois gols nos cinco confrontos que disputou.

"Vamos procurar manter o que a gente vem fazendo na Libertadores. É um torneio que você pode chegar mais, não vai com tanto medo de fazer uma falta. É mais solto. Isso facilita o trabalho dos jogadores da defesa", afirmou o zagueiro Alex Silva, que não participou da derrota para o Once Caldas por 2 a 1, na Colômbia.

O volante Richarlyson prometeu não dar espaço aos atacantes na quarta-feira e ressaltou a importância de um triunfo. "Queremos esta primeira colocação para decidir a grande maioria dos jogos em casa nas próximas fases. A equipe do Once Caldas tem muita velocidade. Ficamos felizes de ser uma das melhores defesas. Jogando dentro de casa temos de ser fortes na marcação", disse.