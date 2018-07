Defesa espanhola impõe respeito e projeta superação na final

FORTALEZA - A seleção espanhola é famosa pelo meio de campo envolvente, com Xavi e Iniesta, mas quem vem chamando a atenção na Copa das Confederações é a dupla de zaga formada por Piqué e Sergio Ramos. Os dois foram perfeitos em suas cobranças de pênalti diante da Itália e terão a missão de brecar o ataque brasileiro.

"Será uma partida histórica para os jogadores e para a seleção. Para quem gosta de futebol, vai ser o jogo mais esperado, um espetáculo. É um privilégio total participar desta disputa", afirma Sergio Ramos, que na primeira fase foi eleito o jogador com o melhor índice técnico da competição.

Ramos não tem receio de jogar com torcida contra e lembra que ouviu vaias das arquibancadas em todos os jogos da Espanha. "O ambiente no estádio é normal. Se a Copa fosse na Espanha, os espanhóis cantariam contra o Brasil ou algo parecido. Quando o jogador entra em campo, ele só quer saber da partida. Gosto desse ambiente no estádio", avisa.

Tanto Ramos quanto Piqué vão tentar anular o poder ofensivo do Brasil. Agora, os dois só querem saber de descansar depois de uma partida complicada contra a Itália. Nesta sexta-feira, os dois ficaram no hotel e não foram ao treino no Engenhão.

"O desgaste físico foi muito grande e a prorrogação aumentou ainda mais o esforço dos jogadores. Precisamos descansar para uma boa final. Conhecemos bem todos os jogadores da seleção brasileira e temos de tomar muito cuidado. Não podemos dar espaço", diz Ramos.

Para Piqué, o segredo é poupar energias. De qualquer maneira, ele garante que a superação vai falar mais alto. "Acredito que o desgaste não terá grande influência. Vamos ter um dia a menos de descanso que o Brasil, mas acredito que será uma final muito bonita e acho que temos grandes chances de ganhar", conclui Piqué.