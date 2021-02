Defesa funciona, Porto surpreende e derrota Juventus na Liga dos Campeões

A Juventus parou na retranca do Porto e nos próprios erros no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o time de Cristiano Ronaldo abriu o confronto com derrota por 2 a 1, em Portugal, e precisará buscar a reação na partida da volta, em 9 de março, em Turim.

Inferior ao rival durante a maior parte do jogo, a Juventus não teve forças e nem inspiração para superar a boa defesa portuguesa. Além disso, abusou das falhas na defesa, uma delas protagonizada pelo lateral brasileiro Alex Sandro. O Porto não desperdiçou suas chances, com dois gols relâmpago, um em cada tempo, e poderia ter feito mais.

O gol de Chiesa, nos minutos finais, apenas amenizou o estrago para o time italiano para o jogo da volta, quando deverá ter os retornos de Dybala e Bonucci. Porém, sofrerá o desfalque certo do lateral Danilo, por suspensão. Uma vitória por 1 a 0 garantirá a Juventus nas quartas de final. Ao Porto, caberá um empate para chegar à classificação.

Com seu uniforme laranja, a Juventus viu seu favoritismo durar apenas um minuto no Estádio do Dragão nesta quarta. Foi o tempo necessário para Betancur e o goleiro Szczesny baterem cabeça num recuo desatento do volante e Taremi entrar de carrinho para empurrar a bola para as redes.

O gol favoreceu a estratégia do time da casa, de jogar retrancada, apostando em contra-ataques. O Porto passou a jogar com uma linha de cinco atrás, praticamente sem dar chances à Juventus no primeiro tempo. Uma rara tentativa ofensiva foi protagonizada por Rabiot, aos 40, numa puxeta quase da marca do pênalti que exigiu bela defesa do goleiro Marchesin.

As limitações ofensivas da equipe visitante passava pelas dificuldades no meio-campo e pela falta de inspiração de Cristiano Ronaldo. Para completar, enfrentava problemas também na defesa. Antes do fim do primeiro tempo, a Juventus perdeu o zagueiro Chiellini por lesão.

Sérgio Oliveira: "Hoje fomos uma equipa de verdade. Vamos à luta para passar esta eliminatória, mas vamos agora pensar no jogo de segunda-feira para ir atrás do que é nosso"#FCPorto #FCPJUVE #UCL pic.twitter.com/OF4v6dA3DY — FC Porto (@FCPorto) February 17, 2021

O segundo tempo repetiu o roteiro do início do primeiro. E o Porto fez mais um gol relâmpago, em novo episódio de desatenção da defesa italiana. Em falha de marcação de Alex Sandro, Manafa investiu pela direita e cruzou para Marega, também com marcação frouxa, completar com facilidade para as redes, antes de completar o primeiro minuto da etapa.

Mais equilibrado e solto em campo, o Porto criou chances para ampliar o placar. Aos 6, Sergio Oliveira entrou na área com facilidade e bateu quase cara a cara com Szczesny, que fez importante defesa. Aos 22, foi a vez de Corona tentar encobrir o goleiro, em lance que acabou sendo anulado por impedimento.

Perto de uma vitória contundente, o Porto passou a perder ritmo aos 30. A forte disciplina tática e o esforço individual e coletivo começaram a cansar a equipe, mais frouxa na marcação. A Juventus soube aproveitar o momento favorável e descontou aos 36. Rabiot cruzou rasteiro da esquerda e Chiesa bateu colocado para anotar o gol e manter a Juventus viva no confronto.