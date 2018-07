Defesa vira melhor arma do técnico Paulo Autuori no São Paulo

SÃO PAULO - Apontada como um dos problemas da equipe há pouco tempo, a defesa do São Paulo vive momento de calmaria que seria difícil imaginar. A vitória sobre o Fluminense no domingo e as boas atuações contra Flamengo e Atlético-PR fizeram o setor voltar a ter confiança e se transformar numa das apostas para segurar o Botafogo no domingo, no Maracanã.

Desde que o treinador assumiu, a equipe foi vazada 11 vezes em oito partidas no Brasileiro. Mais de metade dos gols aconteceram nos dois primeiros jogos - 3 a 2 contra o Vitória e 3 a 0 contra o Cruzeiro. Desde então foram apenas cinco em seis jogos e uma melhora sensível de produção do setor.

"Os volantes têm ajudado muito, os atacantes estão ajudando na frente. Quando a defesa cresce, o time todo se beneficia", pondera o zagueiro Antonio Carlos, que pode ter uma chance ao lado de Rodrigo Caio - que virou titular absoluto - contra o Botafogo. Isso porque Rafael Toloi sentiu dores musculares e foi poupado do treino.

Satisfeito com o desempenho dos companheiros, o novo camisa 4 não acredita que a boa fase do setor dificulte sua entrada na equipe. "É bom a defesa melhorar, sabemos que podemos ficar cinco jogos sem tomar gols, aí tomamos dois num jogo e somos cobrados."

O Tricolor também teve novidade no ataque. Welliton foi finalmente regularizado na CBF e pode ser utilizado por Paulo Autuori normalmente. Mas, por enquanto, ele deve continuar como reserva. Osvaldo foi escalado como único atacante enquanto Ganso, Jadson e Lucas Evangelista fizeram o meio.