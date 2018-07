Definição de primeiro lugar no grupo A pode ser feita por sorteio

Se Brasil e México empatarem em todos os critérios estabelecidos pela Fifa, a entidade pode realizar um sorteio ainda nesta segunda-feira no Maracanã para definir quem seria o primeiro e o segundo lugar no grupo A. O Brasil enfrenta Camarões, enquanto o México enfrenta a Croácia. Mas um eventual empate em número de pontos, em diferença de gols e em número de gols marcados poderia levar a Fifa a uma situação inusitada.

Segundo Delia Fischer, porta-voz da Fifa, se mexicanos e brasileiros ficarem empatados em todos os critérios, a entidade convocará um sorteio, que ocorrerá 90 minutos depois do apito final dos jogos. O sorteio ocorreria por uma pessoa de fora do grupo e da confederação envolvida nas partidas. O resultado definiria quem terminaria em primeiro ou em segundo lugar no grupo, definindo os confrontos nas oitavas-de-final. O Brasil pode enfrentar a Holanda ou Chile, dependendo dos resultados também nos demais grupos.

No último domingo, os treinadores de Brasil e Holanda trocaram farpas justamente diante de uma sugestão da delegação holandesa de que a Fifa colocou o jogo entre Chile x Holanda em um horário anterior à partida do Brasil. Assim, segundo os holandeses, o Brasil entraria em campo já sabendo quem enfrentaria se vencer Camarões. Luis Felipe Scolari, técnico da seleção, reagiu irritado às insinuações dos holandeses. O Brasil venceu a Croácia e empatou com o México. Já os mexicanos vão para o último jogo da primeira fase também com uma vitória e um empate.