Definição do mando de campo na final da Taça Rio acontecerá em sorteio nesta segunda

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou que o sorteio para a definição no mando de campo na final da Taça Rio, que será disputada por Flamengo e Fluminense, ocorrerá nesta segunda-feira, 06/07, às 10h da manhã. Embora o jogo esteja confirmado para ser realizado no Maracanã, o mando é importante por outra razão: os direitos de transmissão.

De acordo com a MP 984/20, os direitos de transmissão da partida agora pertencem unicamente ao clube mandante. O Flamengo transmitiu suas duas últimas partidas, contra Boavista e Volta Redonda, em seu canal do youtube, a FlaTV.

Leia Também Jorge Jesus elogia Flamengo, mas diz que na final tudo pode acontecer

A atitude do clube rubro-negro motivou a Rede Globo a encerrar o contrato que tinha com a Ferj e os outros 15 clubes do Campeonato Carioca para a transmissão exclusiva do torneio. No entanto, a entidade que organiza o campeonato estadual entrou na Justiça e conseguiu uma liminar garantindo a transmissão dos jogos dos times que assinaram contrato com a emissora até o final desta edição do torneio, sob pena de pagar uma multa estipulada em R$ 5 milhões.

Desta forma, caso o mando vá para o Flamengo, o jogo deve ficar novamente restrito à internet; caso o Fluminense seja o mandante, a partida deve ser transmitida pela Globo, se a liminar não tiver sido derrubada até a próxima quarta, quando os times entram em campo.