Definida, seleção peruana treina e encerra preparação para semifinal

Sem surpresas, a seleção peruana está pronta para o duelo com o Chile, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelas semifinais da Copa América. Em atividade que só foi aberta à imprensa por 15 minutos, a equipe encerrou a preparação para o confronto nesta terça, no Sesc Protásio Alves.

Embora a maior parte da atividade tenha sido fechada, o técnico Ricardo Gareca não tem dúvidas e nem faz muito mistério sobre a escalação do Peru para o duelo com os chilenos. O treinador vai repetir a formação que superou o Uruguai na disputa de pênaltis, após empate sem gols, no último sábado, na Fonte Nova.

Com isso, Pedro Gallese, o herói da classificação às semifinais, será o goleiro titular. O quarteto defensivo será formado, novamente, por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram e Miguel Trauco. Renato Tapia e Yoshimar Yotún serão os principais responsáveis pela marcação no meio-campo, com quarteto ofensivo sendo composto por Edison Flores, André Carrillo, Christian Cueva e Paolo Guerrero.

O maior incômodo para os jogadores na atividade foi o intenso frio que fez em Porto Alegre na manhã desta terça-feira, o que fez com que vários deles treinassem utilizando gorros e toucas.

O cenário não deve ser muito diferente nesta quarta-feira, quando Chile e Peru vão duelar a partir das 21h30, na Arena do Grêmio. A seleção que vencer avançará à final da Copa América, marcada para domingo, no Maracanã. Já o derrotado disputará a terceira posição no sábado, na Arena Corinthians.