Definido, Cruzeiro relaciona 21 jogadores contra a Chapecoense

O Cruzeiro já está concentrado para o duelo com a Chapecoense, neste sábado, às 18h30, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, após o treinamento na Toca da Raposa II, o técnico Marcelo Oliveira divulgou a lista de 21 jogadores relacionados para o confronto sem grandes novidades.

A exceção é Marquinhos. O atacante ficou fora da vitória do Cruzeiro por 5 a 0 sobre o Santa Rita, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, por já ter participado do torneio pelo Vitória. De resto, a relação é a mesma, com a exclusão do atacante Neilton.

Diante da Chapecoense, o Cruzeiro segue sem contar com o lateral-esquerdo Egídio, com uma fratura na mão esquerda. Assim, a sua vaga continuará sendo ocupada por Samudio e o time vai entrar em campo com a seguinte escalação: Fábio; Mayke, Dedé, Leo e Samudio; Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian e Marcelo Moreno.

Líder do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, o Cruzeiro tentará manter a boa fase neste sábado e seguir com boa folga na dianteira da competição.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo com a Chapecoense:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direitos: Ceará, Mayke.

Lateral-esquerdo: Samudio.

Zagueiros: Dedé, Léo e Manoel.

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Nilton, e Willian Farias.

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto, Marcelo Moreno, Marquinhos e Willian.