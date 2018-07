Definidos confrontos da próxima fase da Copa América

O primeiro jogo das quartas de final é no sábado, às 16h, reunindo a Colômbia, vencedora do Grupo A, e o Peru, melhor terceiro colocado, vindo do Grupo C. A partida acontece em Córdoba. Depois, em Santa Fé, às 19h15, a Argentina, segunda do A, encara o Uruguai, segundo do C. Os vencedores destes dois jogos se encontram na semifinal.

No domingo, o Brasil joga às 16h, em La Plata, contra o Paraguai, segundo melhor terceiro colocado. Mais tarde, às 19h15, o Chile, que venceu o Grupo C, encara a Venezuela, segunda do B, em San Juan.