Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores

SÃO PAULO - Com o fim da fase de classificação da Copa Libertadores da América, foram definidos na noite desta quarta-feira os chaveamentos da próxima fase da competição. As oitavas de final começam já na próxima terça, provavelmente com o jogo entre Grêmio e Universidad Católica-CHI, no estádio Olímpico, em Porto Alegre.

Dono da melhor campanha, o Cruzeiro terá pela frente o Once Caldas, com o primeiro jogo na Colômbia. Quem avançar pega o classificado do confronto entre América, do México, e Santos. Como foi o segundo do seu grupo, o time paulista manda a primeira partida em casa.

Do mesmo lado da chave, o Júnior, de Barranquilla-COL, joga contra o Jaguares-MEX, decidindo em casa, e o Cerro Porteño-PAR enfrenta o Estudiantes-ARG, com o primeiro jogo em La Plata.

Do lado contrário, outra possibilidade de confronto entre brasileiros. O Grêmio pega a Universidad Católica e o Internacional enfrenta o Peñarol, com o primeiro jogo no Uruguai. Se os dois passarem, podem se enfrentar pela primeira vez na história pela Libertadores. Se o clube colorado chegar à final do segundo turno do Campeonato Gaúcho e for campeão, pode haver uma série de cinco clássicos em pouco mais de 20 dias - quatro seguidos.

O Fluminense, segundo pior classificado entre os vices de cada grupo, abre o mata-mata pegando o Libertad, no Paraguai. Se passar, pode reencontrar a LDU, do Equador, que enfrenta o Vélez Sarsfield, fazendo o primeiro jogo na Argentina.

