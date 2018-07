Definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista de 2011

Com o empate em Mogi Mirim por 1 a 1 com o Oeste e a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para a Ponte Preta, o São Paulo terminou com a primeira colocação, somando 41 pontos. Agora, a equipe do técnico Paulo César Carpegiani terá pela frente a Portuguesa, que venceu o São Bernardo por 1 a 0, chegando aos 28 pontos e garantindo a oitava posição, deixando para trás São Caetano, Paulista e Americana.

Ao Palmeiras, que terminou com a mesma pontuação do São Paulo, coube a segunda posição e o Mirassol - sétimo colocado - como adversário nas quartas da competição estadual.

Em terceiro aparece o Corinthians. A vitória por 2 a 0 sobre o rebaixado Santo André fez com que a equipe do técnico Tite chegasse aos 38 pontos. O adversário nas quartas de final será o Oeste, que terminou em sexto.

O último confronto das quartas de final promete ser um dos mais equilibrados. O Santos terminou na quarta colocação, com 38 pontos, e terá pela frente a Ponte Preta, que fechou a fase de classificação com a quinta posição após a vitória sobre o Palmeiras.

Rebaixamento. Grêmio Prudente e Santo André ganharam a companhia de mais dois clubes, fechando os rebaixados da competição. São eles: Noroeste e São Bernardo.

Os confrontos das quartas de final:

(1.º) São Paulo x (8.º) Portuguesa

(2.º) Palmeiras x (7.º) Mirassol

(3.º) Corinthians x (6.º) Oeste

(4.º) Santos x (5.º) Ponte Preta

Os resultados da 19.ª rodada:

Ponte Preta 2x1 Palmeiras (assista aos gols)

São Paulo 1x1 Oeste (assista aos gols)

Santo André 0x2 Corinthians (assista aos gols)

Portuguesa 1x0 São Bernardo

Santos 3x0 Paulista (assista aos gols)

Botafogo 3x0 Mirassol

Grêmio Prudente 1x0 Americana

São Caetano 0x2 Linense

Ituano 2x0 Noroeste

Bragantino 2x3 Mogi Mirim

