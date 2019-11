'Defino o meu ano como explosivo', diz Victória Albuquerque, destaque do Corinthians

Depois de ajudar a equipe do Corinthians a fazer história no futebol feminino, Victória Albuquerque coroou o seu ano com três prêmios na cerimônia do Campeonato Paulista, realizada nesta segunda-feira. Além do troféu pela artilharia, com 11 gols, ela foi eleita a melhor atacante e a craque do Estadual.

"Essa premiação é importante não só para mim, mas para o futebol feminino. É muito legal ter esse reconhecimento pelo trabalho que a gente fez durante o ano inteiro. Eu defino o meu ano como explosivo. Foi um longo trabalho e investimento da minha equipe, do meu treinador que acreditou em mim e das meninas que me abraçaram de uma maneira muito legal no meu primeiro ano no Corinthians. Eu estou muito feliz com tudo o que aconteceu", conta Victória, em entrevista ao Estado.

Sendo uma das jogadoras mais comemoradas na "torcida" da premiação, Victória exalta o ambiente do Corinthians como o fator principal para os bons resultados. Enquanto recebia os seus troféus, ela foi aplaudida e teve direito até a música cantada pelas companheiras."Agora ela vai ficar metida", diziam as jogadoras. "Esse é o diferencial da nossa equipe. Nós somos unidas. Também somos brincalhonas. Nos momentos mais difíceis usamos as brincadeiras para pensar de maneira positiva. Acho que esse é o ponto forte do nosso time", conta.

Mencionando os seus três prêmios, a jogadora revela que um deles é mais especial. "O troféu de artilheira tem um significado muito grande porque é o resultado daquilo que a gente faz em campo. Não é como o Craque da Galera, que foram votos de outras pessoas, fui eu que fiz e foram as minhas companheiras que me ajudaram a fazer, foi o meu treinador que acreditou que eu pudesse fazer aquilo. O troféu de artilheira é muito legal de receber", destaca.

Com contrato com o Corinthians até o final de 2019, Victória diz que tem planos para a próxima temporada. "Não posso falar, mas estou muito feliz no Corinthians e quero fazer mais história aqui", diz.

Nesta segunda-feira, seis jogadoras da equipe paulista foram premiadas em cerimônia realizada no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. Além de Victória, Katiuscia, Pardal, Érika, Juliete e Gabi Zanotti também subiram ao palco.