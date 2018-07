Defoe volta ao futebol inglês e assina com o Sunderland

O atacante Jermain Defoe, de 32 anos, assinou nesta sexta-feira contrato por três anos e meio com o Sunderland e terá a tarefa de ajudar o clube a fugir do rebaixamento no campeonato nacional. Como parte do acordo, o norte-americano Jozy Altidore retornará para a Major League Soccer (MLS) para atuar no Toronto FC.

"Estou muito feliz por estar aqui e estou ansioso pelo desafio. Este é um grande clube e eu sempre gostei de vir aqui e jogar contra o Sunderland por causa do estádio e dos torcedores. É um grande lugar para jogar e eu estou ansioso para isso", declarou o jogador em sua apresentação.

Defoe jogou na Inglaterra por West Ham, Portsmouth e Tottenham, clube no qual fez história e atuou por cerca de dez anos. Ele estava desde o início de 2014 no Toronto FC.