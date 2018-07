Defour é suspenso por 1 jogo e desfalca a Bélgica

Antes que a Bélgica fizesse o único gol de sua vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, na última quinta-feira, Defour entrou de sola em disputa com Kim Shin-wook e acertou a canela do sul-coreano. O árbitro australiano Benjamin Williams avaliou o lance como violento e mostrou o cartão vermelho direto ao jogador belga, aos 44 minutos do primeiro tempo.

O prejuízo também não foi muito grande para a Bélgica, já que o atleta do Porto é reserva da equipe do técnico Marc Wilmots. Como sua seleção chegou à partida já classificada para as oitavas de final do torneio, o treinador poupou uma série de titulares contra os sul-coreanos, dando a Defour a oportunidade de estrear no Mundial.