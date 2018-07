Deivid aponta evolução depois da 3ª vitória seguida do Cruzeiro O técnico Deivid celebrou a boa atuação do Cruzeiro na vitória por 3 a 0 sobre o Uberlândia, na noite de terça-feira, no Mineirão, no complemento da sétima rodada do Campeonato Mineiro. Para ele, a equipe vem evoluindo, tanto que conquistou a terceira vitória consecutiva na temporada, e teve alta produção ofensiva diante de um adversário que está na zona de classificação para a próxima fase do torneio estadual.