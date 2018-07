Deivid barra Fabrício e confirma Cruzeiro com mudanças para domingo Extremamente pressionado, o técnico Deivid sabe que uma vitória sobre a Caldense, domingo, é fundamental para manter-se no comando do Cruzeiro. E para a partida, decidiu mudar a equipe que vinha atuando. A principal novidade está na lateral esquerda, na qual o até então titular Fabrício foi barrado por opção do treinador.