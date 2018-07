Deivid confia em técnico para um 2011 melhor no Fla

O grupo de jogadores também já demonstrou sua total confiança nas habilidades de Luxemburgo para planejar o ano que vai se iniciar. É com esta parceria entre técnico e jogadores que a equipe da Gávea espera fazer um 2011 memorável. A estreia será no dia 19 de janeiro contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca.

"Conhecendo o Luxemburgo como eu conheço, o Flamengo virá para brigar por títulos. Trabalhamos juntos no Cruzeiro, no Santos e no Corinthians. Quando ele faz o planejamento desde o início do ano, o time tem tudo para brigar pelos títulos das competições que vamos disputar", disse o atacante Deivid.

O jogador é uma arma importante para a temporada que se inicia. Ciente de que o ano de 2010 não foi bom, ele espera que o time e ele próprio, individualmente, rendam melhor com uma pré-temporada bem feita no mês que vem. "Não foi a volta que eu estava esperando, foi decepcionante, estava esperando algo maior. Sabemos que o grupo não rendeu da forma que a torcida queria, não rendeu como o antigo campeão, mas agora já passou, nos mantivemos na Série A e temos que fazer uma boa pré-temporada, com dedicação, para fazermos um ano de 2011 digno das tradições do Flamengo", disse.