Deivid define Cruzeiro com Marciel na vaga de Ariel e mantém dúvida na direita O técnico Deivid praticamente definiu a escalação do Cruzeiro para encarar o Villa Nova neste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Nesta sexta-feira, ele trabalhou com o jovem Marciel entre os titulares e confirmou sua escalação na vaga de Ariel Cabral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.