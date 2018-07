Deivid diz que Flamengo está pronto para jogo na Bolívia

Na atividade, o time foi escalado com: Felipe, Léo Moura, Welinton, David e Junior Cesar; Airton (Muralha), Willians, Luiz Antonio e Renato; Ronaldinho e Deivid (Negueba). "O time se movimentou bem e acho que faltam poucos ajustes para a estreia", afirmou Deivid, elogiando a preparação do Flamengo, apesar do triunfo magro, definido com um gol de Renato.

Preocupado com o confronto, o grupo principal do Flamengo está em Sucre desde a semana passada, com a intenção de se adaptar aos efeitos da altitude. "Estamos treinando aqui na Bolívia desde o começo da semana, mas nada como um jogo-treino para simular o que devemos enfrentar em Potosí, principalmente no que se refere à questão da altitude", disse Deivid.