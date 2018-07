Deivid espera voltar a marcar em clássico pelo Flamengo O atacante Deivid ainda tem o seu desempenho questionado pelos torcedores do Flamengo, mas terá uma boa oportunidade para comprovar o seu valor neste fim de semana. Com quatro gols marcados em oito partidas na temporada, o jogador espera fazer o seu contra o Botafogo, domingo, pelas semifinais da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca.