Deivid faz mistério e esconde substitutos de Alisson e De Arrascaeta

O técnico Deivid manteve o mistério e não deu pistas da escalação do Cruzeiro para o clássico diante do Atlético-MG, domingo, no Independência. Pelo segundo dia consecutivo, o treinador comandou uma atividade na qual não separou o elenco entre titulares e reservas.

A tendência é que Deivid só inicie a montagem da equipe a partir desta quinta-feira, mas o treinador pode optar por seguir com o mistério e só divulgar os 11 que iniciarão o clássico momentos antes do apito inicial. Ao menos momentaneamente, os favoritos para as vagas são Matias Pisano e Élber.

"Desde o início do treino foi desta forma, aquele time que foi separado. É um treino de posse de bola, começando os preparativos. Não tem nada definido. Ele (Deivid) está pensando ainda, não nos passou nada. Vamos aguardar o decorrer da semana", explicou o volante Henrique.

O Cruzeiro lidera o Campeonato Mineiro com três pontos de vantagem para o Atlético-MG - 20 a 17 -, mas já enfrentou diversos altos e baixos no início desta temporada. Para Henrique, o clássico é o momento perfeito para a equipe celeste convencer e estabelecer uma maior regularidade para a sequência do ano.

"A competição vai se afunilando, temos que buscar este equilíbrio, melhor performance. Este jogo é importante para a gente mostrar as nossas qualidades, o que o Cruzeiro vai querer para o restante da competição. Vamos estar sempre concentrados, focados, um segundo pode mudar a partida", afirmou.