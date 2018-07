Deivid faz três gols e se destaca em treino do Flamengo O atacante Deivid desencantou no treino do Flamengo nesta sexta-feira e marcou os três gols dos titulares na vitória por 3 a 1 sobre os reservas, em Atibaia. A atividade encerrou a preparação da equipe para o clássico com o Botafogo, domingo, no Engenhão.