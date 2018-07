Deivid lamenta atitude do Flamengo na quarta e já projeta semifinal

O Flamengo não passou de um empate por 0 a 0 com o rebaixado Nova Iguaçu, na última quarta-feira, e perdeu a chance de conquistar a Taça Guanabara, que acabou nas mãos do Botafogo. A atitude do time rubro-negro desagradou o interino Deivid, que substituiu o suspenso Vanderlei Luxemburgo.

"Faltou jogarmos da forma como sempre jogamos, com atitude. A ansiedade foi aumentando conforme o tempo foi passando, isso acabou prejudicando. Futebol tem essas coisas, você tem que se preparar. Quando joguei no Santos, Pelé me dizia que fez 1.500 gols na carreira (foram 1.281, na verdade) porque se concentrava mais nos jogos pequenos do que nos grandes", declarou.

O empate também mudou o adversário do Flamengo nas semifinais. Se tivesse terminado na liderança, a equipe enfrentaria o quarto colocado Fluminense. Como ficou em segundo, duelará com o Vasco, que foi o terceiro. "Independente do adversário, tem que se entrar para ganhar. Flamengo sempre que entrar em campo tem que pensar em vitória, em conquista", apontou Deivid.