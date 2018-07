Deivid lamenta chances perdidas pelo Cruzeiro e elogia elenco rival

O técnico Deivid apontou os erros nas finalizações como fator fundamental para o Cruzeiro não ter passado de um empate por 0 a 0 com o Campinense, na noite de quarta-feira, em Campina Grande em sua estreia na Copa do Brasil, desperdiçando a chance de se classificar antecipadamente à segunda fase.

"Se tivéssemos aproveitado as oportunidades, o jogo seria 3 ou 4 a 0. Agora é preparar para o Campeonato Mineiro e depois pensar no jogo de volta", afirmou Deivid, já pensando no duelo do próximo domingo com o América, quando precisará de uma vitória por ao menos dois gols de diferença para se garantir na decisão do Mineiro.

A expectativa era para que o Cruzeiro encontrasse mais facilidade no duelo de quarta, pois o Campinense, finalista da Copa do Nordeste, poupou quase todos os titulares. O time mineiro, porém, não exibiu força para superar o adversário, que teve o seu elenco elogiado por Deivid. Além disso, o treinador garantiu ter aprovado a atuação do time no segundo tempo.

"O Campinense mostrou que tem um grande grupo. Conseguimos fazer um jogo taticamente bom no segundo tempo, tivemos quatro oportunidades e não fizemos o gol. No primeiro tempo tocamos bem a bola, mas não fomos muito agudos, agressivos, e nisso eles nos neutralizaram porque marcaram individualmente, o que dificultou um pouco", avaliou.

Na próxima quarta-feira, o Cruzeiro precisará vencer o Campinense no Mineirão para avançar na Copa do Brasil. E Deivid acredita que o time vai encontrar mais facilidade no próximo duelo. "Estaremos jogando em casa, vai ser totalmente diferente. O gramado, o estádio, o ambiente. Então vai ser um jogo muito mais veloz do que foi o jogo daqui. Espero que seja mais tranquilo do que foi hoje", disse.