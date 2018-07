Deivid lamenta vaias e promete melhorar no Flamengo

O atacante Deivid recebeu mais um voto de confiança no Flamengo do técnico Vanderlei Luxemburgo ao ser confirmado na equipe titular para o jogo contra o Boavista, domingo, em Macaé, pela sexta rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, apesar da sua má fase. Cobrado pelos torcedores, ele lamenta as vaias recebidas no jogo contra o Nova Iguaçu, mas avisa que não mudará o seu estilo de jogo.

"Fiz um gol contra o América, outro contra o Vasco e, sinceramente, me surpreendi com as vaias quando deixei o campo contra o Nova Iguaçu. O Wanderley tem entrado bem, tem suas características, mas eu tenho as minhas. Não sou assim, de dar carrinhos e não vou mudar. Sei que tanto eu como ele podemos ajudar o Flamengo com suas características", afirmou.

Apesar disso, Deivid avaliou como normal as vaias do torcedor do Flamengo, por ser algo da cultura do futebol. Contratado em agosto de 2010, o jogador admite que ainda não rendeu o esperado, mas prometeu que vai melhorar nos próximos jogos do Campeonato Carioca.

"Quando eu ainda estava jogando na Europa, já vi grandes jogadores sendo vaiados. É uma situação que não é boa, mas é comum no futebol. Nunca passou pela minha cabeça pedir para sair do time. Venho trabalhando bastante para dar o meu melhor. O momento pode não está sendo favorável, mas minha hora vai chegar, sim. Tenho certeza", disse.