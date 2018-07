Deivid mantém mistério e esconde escalação do Cruzeiro para o clássico O técnico Deivid está mesmo disposto a levar o mistério sobre a escalação do Cruzeiro até os últimos momentos antes do clássico diante do Atlético-MG, domingo de manhã, pelo Campeonato Mineiro. Pelo segundo dia consecutivo, o treinador fechou as atividades do time à imprensa nesta sexta-feira e não revelou a escalação que entrará em campo no fim de semana.