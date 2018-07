Deivid mostra confiança e promete reação do Flamengo

A sequência de cinco partidas sem vitórias deixou o Flamengo em situação complicada no Campeonato Brasileiro, brigando para não ser rebaixado. Ainda assim, o atacante Deivid mostrou confiança e disse que a equipe pode reagir diante do Guarani, no sábado.

"Depende de nós. Não assusta. Nós temos que entrar concentrados, cada um puxar um pouco da responsabilidade, usar a experiência, para sairmos desta situação", avaliou o atacante, pedindo também o apoio da torcida.

"Que o torcedor vá ao estádio e encha o Engenhão. Sei que o acesso é complicado, difícil, mas dependemos muito desta força para, juntos, conseguirmos a vitória", acrescentou Deivid.

O atacante ainda minimizou a pressão pelo momento complicado do Flamengo. "Quando faço gol eu venho, quando ganho título também e quando perco não é diferente. Dou a cara para bater. Não corro do pau. Comigo não tem problema. Se não está pronto para pressão, é jogar em time pequeno ou mudar de profissão", finalizou Deivid.