Deivid não treina e segue como dúvida no Flamengo O atacante Deivid mostrou nesta terça-feira que ainda sente uma lesão no tornozelo direito e não participou do treino na reapresentação do Flamengo. Assim, ele ainda segue como dúvida para o jogo de domingo, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.