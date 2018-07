Deivid pede responsabilidade e cautela no Flamengo

O Flamengo passará a correr sério risco de rebaixamento se não vencer o Guarani neste sábado, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. E, preocupado com o momento difícil, o atacante Deivid pediu para o elenco do time carioca encarar o confronto com responsabilidade e cautela.

"O jogo de sábado é decisão, gostaríamos de disputar o título, mas essa decisão é diferente. Temos de encarar o jogo com muita responsabilidade e cautela. Depende de nós", assegurou o atacante. "Cada um puxar um pouco da responsabilidade e usar a experiência para sairmos desta situação".

Deivid disse ainda que, na atual situação, não importa em ser decisivo para o Flamengo. "O gol tem que sair e nós temos que vencer. Isso é o que importa. Pensar em fazer uma grande partida e, se puder, fazer gol, mas o importante é que consigamos os três pontos", finalizou.

O Flamengo está na 14.ª colocação do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, apenas três na frente do Guarani, que hoje seria rebaixado para a segunda divisão.