Deivid prepara equipe reserva do Cruzeiro para cumprir tabela no Estadual O técnico Deivid indicou nesta quarta-feira que deve mandar a campo no domingo uma equipe quase toda reserva do Cruzeiro para enfrentar o Boa, em Varginha, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Mineiro. Já garantido como primeiro colocado da tabela, o time de Deivid apenas cumprirá tabela no fim de semana.