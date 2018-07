Deivid rebate críticas e exalta ataque do Flamengo

"Ano que vem, espero que a equipe mantenha o bom nível e ainda melhore. Vamos lutar pelo título da Libertadores. Acho que apesar de todas as críticas feitas, temos um ataque forte", declarou o artilheiro do time no Brasileirão.

Para Deivid, o ataque deu boa contribuição para o título do Campeonato Carioca no início do ano. "Tivemos um bom 2011. Fizemos gols e nos dedicamos muito. Infelizmente, não conseguimos o título do Brasileiro, mas veio a vaga na Libertadores, que era o nosso objetivo", disse o atacante, já de olho no torneio continental.

O Flamengo disputará a fase preliminar da Libertadores. O confronto contra o Real Potosí terá início no dia 25 de janeiro, na Bolívia. A partida de volta será realizada na semana seguinte, no dia 1º de fevereiro, no Rio.