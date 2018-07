Deivid rebate críticas no Cruzeiro: 'Sou o líder da competição' Ameaçado no cargo em razão da irregularidade no Cruzeiro, o técnico Deivid aproveitou a vitória sobre a Caldense, no domingo, para rebater as críticas. O treinador afirmou que, apesar dos altos e baixos e dos placares modestos, o seu time ocupa a liderança do Campeonato Mineiro.