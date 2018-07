Deivid relaciona jovem lateral e descarta Willian no Cruzeiro

A maior surpresa é a ausência de Willian, que voltara a ser relacionado no fim de semana. Sem jogar há 40 dias, o atacante se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. No entanto, foi tirado da lista de convocados de última hora no sábado. E, para a estreia na Copa do Brasil, nem foi incluído na relação. Sem Willian, o treinador relacionou Douglas Coutinho e Rafael Silva.

Outra surpresa é a inclusão do jovem Kevin na lista. O lateral-direito, que defende o time júnior do Cruzeiro, foi relacionado pelo treinador pela segunda vez. Na primeira, esteve no banco no duelo com o Boa. Ainda espera sua chance de estrear na equipe principal.

Deivid anuncia a lista de relacionados nesta segunda porque a delegação viajará ainda nesta noite para João Pessoa. O grupo cruzeirense deve desembarcar na Paraíba na madrugada desta terça.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Rafael;

Laterais: Mayke, Kevin e Fabrício;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Bruno Viana e Léo;

Meio-campistas: Alex, Alisson, Allano, Ariel Cabral, De Arrascaeta, Élber, Federico Gino, Henrique, Lucas Romero, Marciel, Matías Pisano e Sánchez Mino;

Atacantes: Douglas Coutinho e Rafael Silva.