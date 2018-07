Deivid repete escalação do Cruzeiro pela primeira vez em 2016 O Cruzeiro não terá novidades na sua escalação para o duelo com o América, neste domingo, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Nesta sexta-feira, o técnico Deivid confirmou que vai repetir a formação que iniciou a vitória sobre o Tricordiano, no último fim de semana. Assim, pela primeira vez a equipe não sofrerá alterações de um jogo para outro nesta temporada.