Deivid revela ansiedade para jogar clássico no Flamengo

Flamenguista desde criança, o atacante Deivid contou que os jogos mais marcantes de sua infância eram quase sempre com o Vasco, em partidas que acompanhava pelo rádio ou pelo estádio. Agora na equipe rubro-negra, ele revelou que não vê a hora de disputar o clássico de domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Para mim, será um privilégio disputar um Flamengo e Vasco. É uma sensação muito boa. Quando era pequeno, pelo radinho, e até pelo estádio, acompanhei muito esse jogo", contou o atacante. "Uma partida assim movimenta a cidade. Espero fazer um bom jogo, obviamente marcar gols, mas meu foco é a vitória".

Um dos momentos mais marcantes como torcedor, segundo contou Deivid, foi o gol marcado por Petkovic - hoje seu companheiro de clube - nos últimos minutos da final com o Vasco, que deu o título carioca ao Flamengo em 2001. "Lembro do gol do Pet, na final, aos 43 do segundo tempo. Estava no Santos, já era jogador, mas fiquei muito feliz com o resultado da minha equipe do coração. Foi um gol muito bonito".