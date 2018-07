Deivid tem sido decisivo para salvar o Coritiba da ameaça de rebaixamento

CURITIBA - A recuperação do Coritiba no Campeonato Brasileiro se deve muito aos gols do atacante Deivid, ex-Flamengo. O jogador chegou ao clube e resolveu a segura de gols. Deivid festeja a marca de seis gols marcados nas últimas seis partidas, transformando-se no artilheiro do time na competição, com 6 gols.

O atacante foi decisivo na boa vitória de 2 a 1 dessa quarta-feira contra o Náutico, resultado que levou o Coritiba para a 10ª colocação, com 41 pontos. Há bem pouco tempo, o time do Paraná, que também acaba de contratar o meia Alex (ele será apresentado nesta quarta), brigava para não cair no grupo da degola. Era, por exemplo, um dos adversários do Palmeiras na briga para não cair. Com seus gols, Deivid mudou esse cenário. Os 41 pontos deixam praticamente o Coritiba longe da ameaça de ser rebaixado para a Segundona.

Também foi a primeira vez que Deivid emplaca uma sequência de seis gols na carreira. Sua série teve início dia 12 de setembro, quando fez um dos gols na vitória sobre o Atlético-GO. Depois, Deivid marcou na derrota para o Santos e nos triunfos diante da Ponte Preta, Palmeiras, Bahia e agora Náutico. Nesse período, o Coritiba perdeu para o Sport e empatou com o São Paulo, mas Deivid não atuou nessas partidas por estar contundido.

Sua maior sequência de gols na competição nacional foi registrada em abril de 2003, quando fez nove gols em cinco confrontos defendendo o Cruzeiro. Entre outubro e novembro do ano passado, Deivid emplacou quatro partidas seguidas marcando para o Flamengo. "Não havia atentado para esse marca, mas fico feliz por alcançar uma sequência como essa, o que é cada vez mais difícil em um campeonato tão competitivo e disputado como o Brasileiro." Com o terceiro cartão amarelo, o atacante fica fora da partida de domingo contra o Grêmio.

VEJA A SEQUÊNCIA DOS GOLS DE DEIVID

12/09 – 2 x 1 contra o Atlético-GO

16/09 – 1 x 2 contra o Santos

04/10 – 1 x 0 contra a Ponte Preta

11/10 – 1 x 0 contra o Palmeiras

14/10 – 2 x 1 contra o Bahia

17/10 – 2 x 1 contra o Náutico